Kalush, гусь или Путин с ВСУ: в "Дії" стартовал новый опрос

Украинцы могут принять участие в новом голосовании в государственном приложении / Фото: Коллаж: Сегодня

9 июня стартовал новый опрос в "Дії" – украинцы могут выбрать новое изображение для очередной марки от Укрпочты.

Как сообщили в Минцифре, голосовать можно также на страницах Укрпочты в Facebook и Instagram.

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Граждане Украины уже в третий раз будут выбирать картинку, которую увековечат на почтовой марке во время военного положения. Традиционно, эскиз, за который отдадут больше всего голосов, воспроизведут в Укрпочте уже в июле.

Опрос будет продолжаться до 15 июня, в последний день обнародуют и результаты.

Тематика голосования

На этот раз темой для опроса выбрали легендарный лозунг: "Добрый вечер, мы из Украины". На предварительный отбор желающие направили более 1500 работ.

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Экспертный совет Укрпочты отобрал 5 авторских рисунков, очень отличающихся по настроению и стилистике. Можно проголосовать за следующие эскизы:

керамический петушок;

трактор, тянущий танк;

гусь в поле с военными;

Путин, которого останавливают ВСУ;

воин с KALUSH.

Варианты эскизов к новой марке / Фото: Министерство цифровой трансформации

Как проголосовать?

Оставлять свой голос можно в комментариях под тематическими сообщениями Укрпочты на странице Facebook и Instagram.

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Чтобы проголосовать через "Дію", необходимо зайти в приложение и найти раздел "Услуги" и выбрать "Опрос". После щелчка по названию подраздела, пользователю будет доступна галерея с предложенными изображениями и кратким описанием.

Голосование за новую марку Укрпочты / Фото: скриншот

Под каждой картинкой есть возможность проголосовать. Достаточно только выбрать из списка название наиболее понравившегося изображения. В первый день участие в голосовании приняли более 28 тыс. украинцев.

Поле для голосования / Фото: скриншот

Голосование за оружие

В конце мая в "Дії" запустили новый опрос. Украинцам предлагали проголосовать, поддерживают ли они введение в обращение среди гражданского населения огнестрельного оружия.

В течение недели все желающие могли оставить свой голос и помочь или предотвратить легализацию владения оружием в Украине. По результатам опроса, 59% людей поддерживают идею и не против, чтобы граждане, не нарушающие законы, имели пистолет и свободно носили его с собой в общественных местах.

19% опрошенных отметили, что каждый законопослушный гражданин может иметь оружие, но носить его только на стрельбище или в тир. 22% украинцев категорически против легализации.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что новые марки Укрпочты с конца мая можно покупать онлайн, в том числе и через популярные платформы. Недавно в африканской республике Нигер выпустили почтовые марки, посвященные победе Вооруженных сил Украины над российским крейсером "Москва"