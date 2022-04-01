Какую материальную помощь получают семьи военных во время войны

Льготы и соцгарантии предоставляются как военным, так и их семьям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на разные социальные гарантии. Также определенные выплаты и льготы предусмотрены для их семей.
"Сегодня" рассказывают, какая помощь семьям военнослужащих ВСУ предусмотрена законом.
Какую помощь государство оказывает семьям военных
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.
Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.
Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.
Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.
При переезде военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, которые находятся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, в другой населенный пункт, также оказывают подъемную помощь. Но эти выплаты предоставляются тогда, когда переезд осуществляется в связи со службой – назначением на новую военную должность, передислокацию воинской части и т.д.
Подъемная помощь предоставляется в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего плюс 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который переезжает с ним на новое место.
Также закон предусматривает денежное пособие на оздоровление и государственную помощь военным и их семьям с детьми.
Члены семей военнослужащих имеют право оплачивать только 50% стоимости медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения ВСУ. Также доступно льготное санаторно-курортное лечение. 50% скидка предоставляется и на оплату жилья и коммунальных услуг.
Какую зарплату получают резервисты во время войны
"Сегодня" уже писали, что за призванными резервистами, в соответствии с Законом Украины, сохраняется рабочее место. Кроме того, военнослужащим выплачивается среднемесячная заработная плата.
Поскольку резервисты после призыва на военную службу приобретают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них.
Также мы рассказывали, какие виды пенсионного обеспечения для военнослужащих есть в Украине. Для этой категории пенсионеров существует три вида пенсии:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца.
Подробно о каждом из них читайте в нашем материале.
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