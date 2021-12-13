Как получить "тысячу Зеленского" через Ощадбанк – инструкция

Деньги могут получить украинцы с "зеленым" COVID-сертификатом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы в рамках программы "єПідтримка" могут получить из госбюджета тысячу гривен.

"Сегодня" рассказывает, как получить деньги в Ощадбанке.

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Чтобы открыть виртуальную карту, необходимо:

Открыть мобильное приложение "Ощад 24/7".

В разделе "Карты" нажать на основную банковскую карту.

В меню перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать там пункт "Открыть виртуальную карту".

Выбрать тип карты и подтвердить.

На банковский номер клиента придет СМС с кодом подтверждения.

Карта выпущена. А клиенту на банковский номер придет номер карты и все ее данные.

Что дальше?

После оформления карты необходимо провести несколько несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

Авторизоваться в приложении "Дія" и убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.

Зайти в раздел "Услуги".

Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".

Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".

Нажать "Получить помощь".

Дальше заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить лишь на некоторые услуги и нельзя монетезировать и потратить на свои потребности.

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Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги будут выделены из общего фонда государственного бюджета.

А 8 декабря он подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Ранее мы рассказывали, как получить деньги за вакцинацию через "Приват24".

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Напомним, что украинцы могут за несколько минут не выходя из дома оплатить коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение "Приват24".