Как получить денежную помощь для переселенцев на карту Monobank — инструкция

Переселенцам предусмотрено 2000 или 3000 грн выплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Внутренне перемещенные лица получат по 2 тыс. грн помощи на проживание от государства, также по 3 тыс. грн будут выплачиваться на детей.
"Сегодня" расскажет, как оформить выплату на карту Monobank.
Заметим, что денежные выплаты будут получать не только те, кто переехал из региона, где идут боевые действия, в другие, но и те, кто переместился в пределах одной области, одного региона.
Сначала, для получения помощи нужно стать на учет как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо общины, ЦНАП, или подать заявку на портале "Дія".
Как оформить выплату через приложение "Дія" на карту Monobank
Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение "Дія":
- скачайте "Дія" или обновите его (если оно уже установлено на смартфоне);
- зайдите в "Дія";
- нажмите слово "услуги", а затем – "Получить статус ВПЛ";
- укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите кнопку "Продолжить" (отметим, что геолокация требуется только один раз и только для получения услуг для ВПЛ);
- если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей";
- выберите карту "єПідтримка" от Monobank, чтобы получить финансовую помощь;
- укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте свои контактные данные.
Какую помощь государство оказывает семьям военных
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.
Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.
Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.
Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.
Есть также и другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.
Раньше мы писали, что клиенты Monobank жалуются, что не могут снять наличный доллар и остаются без денег.