Как получать посылку быстрее остальных – советы от "Новой почты"

Лучшие функции приложения "Новой почты" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Если вы хотите максимально оптимизировать процесс получения и отправки посылок на "Новой почте", то можете попытаться сделать это онлайн, а именно с помощью мобильного приложения.

Об этом компания рассказывает на своей странице в социальных сетях.

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Итак, в приложении можно сканировать "карту клиента", которая появляется сразу после входа в приложение, тогда оператор отделения сможет увидеть все ваши отправления, которые находятся в отделении, и не нужно называть даже номер накладной.

Также в приложении можно:

создать электронную накладную очень быстро. Это также снижает возможность ошибки при оформлении. Чтобы воспользоваться этой услугой, в главном меню выберите раздел "Создать посылку";

оплатить доставку и другие услуги "Новой почты";

настроить автосписание в приложении, чтобы не искать наличные, ждать сдачу или вытаскивать карточку из кошелька;

рассчитать стоимость посылки;

найти работающее отделение и узнать график работы.

Задержки посылок

Такие услуги особенно актуальны во время войны, когда возникает множество проблем с логистикой.

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В "Новой почте" признали, что не могут соблюдать довоенные сроки доставки посылок из-за множества осложнений.

По словам представителя компании, отправление в черте города в среднем доставляется за 2 дня, а в села – до 5 дней.

Значительно удлинилась доставка на дорогах из-за разрушенных путей, мостов и блокпостов. Также изменилась работа отделений, по соображениям безопасности, при воздушной тревоге работники должны закрыть его и пройти в укрытие вместе с работниками.

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"Сегодня" также писали, как работает курьерская доставка во время войны и рассказывали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают посылки.