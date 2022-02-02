Как изменить кредитный лимит через Приват24 – пошаговая инструкция

Как увеличить кредитный лимит за несколько кликов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если вы задумались об увеличении кредитного лимита, но не хотите идти в отделение, то можете с легкостью сделать это, если являетесь пользователем мобильного приложения Приват24.

"Сегодня" расскажут, как увеличить кредитный лимит в ПриватБанке с помощью мобильного приложения, всего за несколько кликов.

Реклама

Через Приват24 можно не только изменить, но и просто узнать свой кредитный лимит. Учтите также, что самостоятельно вы можете лишь понизить лимит и оставить заявку о его повышении, окончательное решение все равно принимает банк.

Итак, чтобы оставить заявку или узнать свой лимит необходимо:

зайти в свой аккаунт Приват24;

найти вкладку "Мои счета" и там выбрать карту, по которой желаете повысить кредитный лимит;

и там выбрать карту, по которой желаете повысить кредитный лимит; нажав на карту, перейдите по ссылке "Управление картой/счетом" и выберите пункт "Кредитный лимит";

Далее нажмите "Изменить" ;

; в новой ссылке, которая откроется на экране вы увидите текущий показатель кредитного лимита, измените его на желаемый и нажмите "Продолжить" ;

; заполните дополнительную информацию о вашем статусе, образовании и доходах.

После отправки все данных проверкой займется банк и в течении нескольких минут ПриватБанк подтвердит вашу заявку.

Реклама

Однако и это еще не все, теперь рассмотрением вопроса займется кредитный эксперт, а вам нужно просто ждать.

По данным Приватбанка, решение по увеличению кредитного лимита будет принято в течении нескольких дней. Если вы владелец карты "Универсальная", то вам автоматически придет смс.

За что вам могут снизить кредитный лимит

Любой украинский банк может не только поднять, но и внезапно снизить кредитный лимит своему клиенту или даже полностью заблокировать.

Реклама

Все дело в том, что финансовое учреждение анализирует вашу кредитную историю и статус. Причиной блокировки лимита может быть:

плохая кредитная история;

низкая платежеспособность;

взятие новых кредитов в других банках, чтобы погасить предыдущие;

смена документов (банк до сих пор определяет вас по старому паспорту и считает мошенником).

"Сегодня" также писали, как увеличить кредитный лимит на картах других банков и рассказывали, какая комиссия при переводе с карты на карту в разных учреждениях.