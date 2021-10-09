Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на праздничных выходных: график

Почтовые операторы обнародовали рабочий график на 14-17 октября / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" определились с графиком работы на государственные выходные, 14-17 октября.
Как будет работать "Новая почта"
Стандартный режим работы изменили 14 и 15 октября. В эти дни отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы. В зависимости от отделения он может различаться.
Индивидуальные графики отделений размещены на сайте компании. Там нужно или ввести город и номер отделения, или выбрать его на карте. В "карточке" каждого отделения появятся отдельные данные о работе в праздничные даты.
Отметим, что 15 и 16 октября график работы "Новой почты" не меняется. Отделения будут принимать клиентов по обычному для выходных распорядку.
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Как будет работать "Укрпочта"
Почтовый оператор принял решение изменить рабочий график только 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. "Укрпочта" переходит в дежурный режим – работать будет только 91 отделение из более чем 11 тыс.
Список дежурных отделений можно посмотреть на официальном сайте компании. Отметим, что больше всего работающих отделений оказалось в Харьковской области.
По стандартному графику почтовый оператор будет работать уже с пятницы, 15 октября. В будние дни большинство отделений работают до 20:00. А на выходных, 15-16 октября, клиентов будут принимать в основном по сокращенному графику, до 15-17 часов.
Ранее мы сообщали, что клиент пожаловался на доставку "Новой почты". Сервис упаковал три крошечные детали в огромную коробку и взял за доставку посылки весом 50 граммов 53 гривни.
Это не первый случай с проблемными посылками на "Новой почте". 21 сентября клиентка пожаловалась, что вместо посуды получила кучу битого стекла.