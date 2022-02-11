К чему готовиться? Что будет с инфляцией в Украине в 2022 году

Что будет с инфляцией в 2022 году: прогноз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, какой будет инфляция в Украине к концу 2022 года.

Об этом сообщает издание УНИАН.

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Так, по словам Свириденко, ситуация с инфляционными рисками в Украине будет стабилизирована к концу 2023 года. Министр уверяет, что уровень инфляции составит около 5%.

"Важно, что рост доходов украинцев превысил рост инфляции, которая была рекордной, не только в Украине, но и во всем мире. Природа ее разная, но хочу сказать, что до конца 2023 года у нас есть понимание того, что мы все-таки ситуацию стабилизируем и выйдем к целевому показателю в 5%", – рассказала она.

Министр также отметила, что в 2021 году в Украине был самый высокий за всю историю уровень ВВП – около 200 млрд долларов.

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Что будет с курсом в начале 2022 года

В первом квартале 2022 года гривня, вероятнее всего, продолжит девальвировать. Но пока эксперты не едины во мнениях, как низко упадет курс национальной валюты.

Так, девальвация гривни за квартал может быть небольшой, не выше 27,8 грн/доллар– около 50 коп. Другие же эксперты считают, что курс гривни к доллару составит 27,5-27,8 грн на конец периода.

Однако из-за пиковых выплат по внешнему долгу и увеличения импорта энергоносителей для обеспечения отопительного сезона могут быть скачки курса в январе-марте.

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Также мы писали о советах экспертов пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.