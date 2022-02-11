До чого готуватись? Що буде з інфляцією в Україні у 2022 році

Що буде з інфляцією у 2022 році: прогноз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, якою буде інфляція в Україні на кінець 2022 року.

Про це повідомляє видання УНІАН .

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Так, за словами Свириденко, ситуацію з інфляційними ризиками в Україні буде стабілізовано до кінця 2023 року. Міністр запевняє, що рівень інфляції становитиме близько 5%.

"Важливо, що зростання доходів українців перевищило зростання інфляції, яка була рекордною, не лише в Україні, а й у всьому світі. Природа її різна, але хочу сказати, що до кінця 2023 року ми маємо розуміння того, що ми все-таки ситуацію стабілізуємо та вийдемо до цільового показника у 5%", – Розповіла вона.

Міністр також зазначила, що у 2021 році в Україні був найвищий за всю історію рівень ВВП – близько 200 млрд. доларів.

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Що буде з курсом на початку 2022 року

У першому кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати . Але поки що експерти не єдині в думках, як низько впаде курс національної валюти.

Так, девальвація гривні за квартал може бути невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар – близько 50 коп. Інші експерти вважають, що курс гривні до долара складе 27,5-27,8 грн на кінець періоду.

Проте через пікові виплати за зовнішнім боргом та збільшення імпорту енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону можуть бути стрибки курсу в січні-березні.

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