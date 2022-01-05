Пора готовиться к переменам? Что будет с долларом в I квартале 2022 года

Эксперты рассказали "Сегодня", к какому курсу доллара стоит подготовиться украинцам в ближайшее время

Рассказываем, что будет с долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первом квартале 2022 года гривня, вероятнее всего, продолжит девальвировать. Однако насколько упадет ее курс – мнения экспертов расходятся.

Об этом говорится в материале "Сегодня".

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Как считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, девальвация гривни за квартал окажется небольшой, не выше 27,8 грн/доллар – около 50 коп.

Также считает и глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он согласен, что курс гривни к доллару составит 27,5-27,8 грн на конец периода. Однако из-за пиковых выплат по внешнему долгу и увеличения импорта энергоносителей для обеспечения отопительного сезона могут быть скачки курса в январе – марте.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский отмечает, что в первом квартале 2022 года будут преобладать девальвационные факторы, поэтому курс может просесть до 28 грн/доллар.

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В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин ожидает, что гривня подешевеет к концу марта до 28,5 грн/доллар. Он считает, что сдерживать падение будет предложение валюты Нацбанком, а также снижение гривневой ликвидности из-за ужесточения кредитно-денежной политики.

Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

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Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.