"Изысканная" манипуляция или забота? Как продавцы опустошают кошельки украинцев

Продавцы в магазинах прибегают к хитростям / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Искусство продавать тонко связанное с психологией человека. Нередко потребитель и сам не понимает, что стал жертвой манипуляций, ведь она преподносится как забота о покупателе.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

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Эксперт отметил, что изучению этого вопроса посвящено немало книг и научных работ, а сами продавцы – тонкие знатоки психологии и научены легко определять характер покупателя.

"Изысканная" манипуляция

Проявления такого явления можно встретить в магазинах элитных брендов одежды, дорогих духов, в автосалонах и т.д.

"Зачастую продавцы — обычные люди, которые руководствуются элементарными знаниями о психологии. Это около 60% из отечественных "сейлзов", – говорит Олег Титамир.

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Продающие фразы

Если покупатель не уверен в товаре, продавец спрашивает:

"Чем я могу вам помочь?";

"У нас появились очень интересные новинки для Вас, которые полностью подойдут Вам" .

Или если такой человек примеряет какую одежду, то продавец "простимулирует" покупку, говоря: "Вам очень подходит синий цвет" (красный/зеленый/оранжевый и т.д.).

Товары меньшей стоимости

Олег Титамир говорит, что это подобно ситуации, когда вы покупаете автомобиль, а вам еще продают и коврик для ног.

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На фоне стоящей покупки их цена будет казаться мизерной и вы приобретете такой "бонус".

Прием продавца цветов

Если мужчина заходит в магазин с женщиной, то продавец часто предлагает товар, от которого женщина не может отказаться – кольца, духи.

"А мужчина обязательно купит, чтобы не казаться крохобором", — замечает эксперт.

"А у нас для тебя есть книжечка..."

Когда в качестве покупателей выступают мама с ребенком, продавец четко улавливает, что можно эффективно продать дополнительно игрушки, детскую книгу или коробку конфет.

При этом сразу обращается к ребенку, рассказывая: "а вот у нас есть для тебя книга, игрушка, печенье и т.д.".

"А мама часто покупает, поскольку ребенок может надоедать плачем или криком, если нужную вещь мама ему не купит. Я отмечаю: это лишь несколько примеров распространенных манипуляций, а их – множество! Будьте внимательны в своих покупках!" — резюмировал Олег Титамир.

Без терминала

В Украине заговорили о частых случаях, когда в магазинах рассчитаться терминалом стало невозможно, он просто исчез. В большинстве случаев это незаконно.

Способы отказа от безналичного расчета таковы:

нерабочий терминал. Продавцы уверяют покупателя в том, что терминал не работает по техническим или программным причинам, поэтому лучше рассчитаться наличными, так как так будет быстрее;

Продавцы уверяют покупателя в том, что терминал не работает по техническим или программным причинам, поэтому лучше рассчитаться наличными, так как так будет быстрее; разные ценники на товар при оплате наличными и банковской картой. Этот способ популярен из-за того, что большинство покупателей согласятся купить товар дешевле наличными, чем дороже и картой. Однако это незаконно, так как в Украине все цены на товары и услуги, независимо от способа оплаты, должны быть одинаковы. Любая разница в ценниках является нарушением прав потребителя, это можно назвать настоящим мошенничеством и принуждением покупать что-то наличными.

Конечно, вы имеете право требовать оплаты через терминал, и если продавцы уверяют, что он не работает, проверить лично. Если же проблема заключается в разных ценниках, то такой вопрос стоит либо решать на месте, либо вызвать полицию и писать заявление о мошеннических действиях.

Раньше мы рассказывали, как супермаркеты применяют музыкальный гипноз, и почему предприниматели используют детей в своих махинациях.

Мы также писали, как маркетологи проникают в сознание и манипулируют с помощью цвета. Украинцы часто попадают в такие ловушки.