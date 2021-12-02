Из моря в горы: МАУ запускает новый рейс

МАУ запустила новый рейс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания МАУ с 25 декабря запустит первый рейс Одесса – Ивано-Франковск – Одесса.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Одесса".

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Еженедельно рейс начнет курсировать с 16 января. Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании. Стоимость в одну сторону варьируется от 2086 грн. до 3443 грн.

Продолжительность пути – 1 час. 15 мин.

К морю можно и за границу

Авиакомпания Qatar Airways с 16 декабря планирует возобновить докризисную частоту полетов из Дохи в Киев и запускает новые рейсы. Таких рейсов будет 14.

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Сейчас Катар Airways летает в Киев 10 раз в неделю. А четыре новых рейса позволят улучшить сообщение Украины с городами Ближнего Востока, США и курортами, как Коломбо, Сейшелы, Пхукет, Бангкок, Занзибар.

Журналисты "Сегодня" сообщали также, что совсем недавно новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов. Цена на билеты стартует от 800 гривен.