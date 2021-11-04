Испытание на прочность для украинских ФОП: кто смог выйти победителем из красной зоны

Смог ли кто то из украинских ФОП увеличить прибыль в пандемию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пандемия не отступает и уже второй год украинские предприниматели вынуждены работать в условиях карантина.

"Сегодня" вместе с членом Украинской рады бизнеса Надеждой Бедричук разбирались, на сколько сильно "красная зона" ударила по украинским ФОПам, а кому все таки удалось удержаться на плаву.

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"Карантин сильно ударил по ФОПам, поскольку у них традиционно нет финансовых накоплений, подушки безопасности и возможности в режиме "спячки" просуществовать год и более", – говорит эксперт.

По словам Бедричук, даже во времена, когда из-за карантина прибыль практически полностью отсутствует, ФОПы на едином налоге должны уплачивать единый социальный взнос, который составляет около 16 тысяч гривен в год.

Из-за жесткого карантина, в течении 2020 года количество ФОПов в Украине увеличилось всего на 1,1% (в 2019 – на 7,5%).

"Эту статистику нужно рассматривать не с точки зрения "ну, все равно рост есть, даже во время ковида", а с точки зрения падения темпов роста в 7 раз", – рассказывает Надежда Бедричук.

По мнению эксперта, прирост ФОПов во время пандемии может объясняться тем, что часть предпринимателей прекращает деятельность, но не закрывается из-за сложных процедур.

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Такое явление называется "спящими ФОПами".

Кто пострадал больше всего?

Самыми популярными видами деятельности ФОПов являются розничная торговля и IT услуги, свидетельствуют данные портала OpenDataBot.

В первом полугодии айтишников стало немного, но все таки больше – на 9%, это и есть те, кому удалось сохранить достойную прибыль или даже увеличить ее.

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А вот число торговцев увеличилось только на 1,6%, отмечает Бедричук.

Очевидно, что торговля в физических точках продаж пострадала в пандемию намного больше, чем цифровые услуги.

"Невозможность осуществлять свою экономическую деятельность "как раньше" – основная причина разорения ФОПов, которые держат магазинчики, кафе или туристические бюро. Не все бизнес процессы можно отладить так, чтобы на них не повлиял карантин", – сказала эксперт в эксклюзивном комментарии.

К сожалению, не весь малый бизнес может перейти на дистанционную работу, а те, кто имеет право работать даже во время локдауна столкнулись с сильным снижением спроса.

Особенно пострадали такие отрасли, как индустрия красоты или туризм, спрос в 2020 году мог падать чуть ли не до нуля, когда объявлялся жесткий карантин.

Что будет дальше?

Эксперт прогнозирует, что в перспективе часть ФОПов видоизменят свою работу, чтобы зависимость от эпидемической ситуации не была такой сильной.

Это отразится на видах торговли, которая больше перейдет в цифровую плоскость, на офисных помещениях и складах, которые станут значительно меньше, а цены, к сожалению, возрастут.

"Но часть ФОПов уже сейчас стоит перед необходимостью закрытия своего бизнеса. И это не только украинская история, как мы видим по заколоченным витринам самых известных торговых улиц мира. Пандемия – серьезное испытание на прочность и на умение выживать", – подытожила член Украинской рады бизнеса.

Кто смог обогатится?

Ранее эксперт рассказала, что некоторые представители более крупного бизнеса все таки смогли улучшить свои доходы и прочно стоят на ногах.

К такому бизнесу относится авторинок, IT-сектор и дистанционные услуги.

Также украинцы начали больше обустраивать свои дома, делать ремонт, покупать новую бытовую технику, увеличился спрос на рынке недвижимости.

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