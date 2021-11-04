Випробування на міцність для українських ФОП: хто зміг вийти переможцем із "червоної зони"

Чи зміг хтось із українських ФОП збільшити прибуток у пандемію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пандемія не відступає і вже другий рік підприємці змушені працювати за умов карантину.

"Сьогодні" разом з членом Української ради бізнесу Надією Бедричук розбиралися, наскільки сильно "червона зона" вдарила по українських ФОП, а кому все таки вдалося втриматися на плаву.

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"Карантин сильно вдарив по ФОП, оскільки у них традиційно немає фінансових накопичень, подушки безпеки та можливості в режимі "сплячки" проіснувати рік і більше", – каже експерт.

За словами Бедричук, навіть у часи, коли через карантин прибуток практично повністю відсутній, ФОПи на єдиному податку мають сплачувати єдиний соціальний внесок, який становить близько 16 тисяч гривень на рік.

Через жорсткий карантин, протягом 2020 року кількість ФОПів в Україні збільшилася лише на 1,1% (у 2019 – на 7,5%).

"Цю статистику треба розглядати не з точки зору "ну, все одно зростання є, навіть під час ковіда", а з погляду падіння темпів зростання у 7 разів", – розповідає Надія Бедричук.

На думку експерта, приріст ФОП під час пандемії може пояснюватися тим, що частина підприємців припиняє діяльність, але не закривається через складні процедури.

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Таке явище називається "сплячими ФОПами".

Хто найбільше постраждав?

Найпопулярнішими видами діяльності ФОП є роздрібна торгівля та IT послуги, свідчать дані порталу OpenDataBot.

У першому півріччі айтішників стало не набагато, але все ж таки більше – на 9%, це і є ті, кому вдалося зберегти пристойний прибуток або навіть збільшити його.

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А от кількість торговців зросла лише на 1,6%, зазначає Бедричук.

Очевидно, що торгівля у фізичних точках продажу постраждала в пандемію набагато більше ніж цифрові послуги.

"Неможливість здійснювати свою економічну діяльність як раніше" – основна причина руйнування ФОПів, які тримають магазинчики, кафе або туристичні бюро. Не всі бізнес-процеси можна налагодити так, щоб на них не вплинув карантин", – сказала експерт в ексклюзивному коментарі.

На жаль, не весь малий бізнес може перейти на дистанційну роботу , А ті, хто має право працювати навіть під час локдауну, зіткнулися із сильним зниженням попиту.

Особливо постраждали такі галузі, як індустрія краси чи туризм, попит у 2020 році міг падати майже до нуля, коли оголошувався жорсткий карантин.

Що буде далі?

Експерт прогнозує, що в перспективі частина ФОП видозмінять свою роботу, щоб залежність від епідемічної ситуації не була такою сильною.

Це позначиться на видах торгівлі, яка більше перейде у цифрову площину, на офісних приміщеннях та складах, які стануть значно меншими, а ціни, на жаль, зростуть.

Але частина ФОПів вже зараз стоїть перед необхідністю закриття свого бізнесу. І це не тільки українська історія, як ми бачимо забитими вітринами найвідоміших торгових вулиць світу. Пандемія – серйозне випробування на міцність та вміння виживати", – підсумувала член Української ради бізнесу.

Хто зміг збагатитися?

Раніше експерт розповіла, що деякі представники більшого бізнесу все-таки змогли покращити свої доходи та міцно стоять на ногах.

До такого бізнесу належить авторинок, IT-сектор та дистанційні послуги.

Також українці почали більше облаштовувати свої будинки, ремонтувати, купувати нову побутову техніку, збільшився попит на ринку нерухомості.

Раніше "Сегодня" писали, наскільки нова хвиля коронавірусу може вдарити по українській економіці.

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