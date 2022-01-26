Инфляция набирает обороты: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Что будет с курсом валют 27 января? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 27 января:
|26.01
|27.01
|Смена
|1 доллар США
|28,66 грн
|28,79 грн
|+0,13
|1 евро
|32,30 грн
|32,48 грн
|+0,18
По сравнению с курсом НБУ на среду, 26 января, курс доллара вырос на 13 копеек, а евро – на 18 копеек.
Продавать или покупать валюту?
Руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин советует все же покупать валюту, но на откатах, по максимально низкому курсу.
А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рекомендуют сейчас израсходовать излишки гривни на запланированные крупные покупки, продукты и промтовары длительного хранения.
Это окажется более выгодным, поскольку инфляция в ближайшие месяцы заметно ускорится.
Напомним, 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого, и ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики.
Раньше мы тоже писали, в какой валюте украинцы хранят свои деньги, и насколько надежен метод диверсификации.