Идти на риск? Что происходит с рынком недвижимости и стоит ли ее покупать во время войны

Есть ли риски при покупке жилья во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Война заставила украинцев делать сложный выбор – спасаться от военных действий и уезжать, или оставаться дома. Для эвакуации вариантов немного – либо в безопасные на данный момент западные регионы Украины, либо за границу.

Именно в западных областях Украины специалисты заметили тенденцию роста спроса на жилье на вторичном рынке. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита, передает "Экономическая правда".

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Что происходит на рынке недвижимости

Люди, выехавшие на Запад страны, а таких более 500 тыс. граждан, могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов. По оценкам специалистов, доля заинтересованных достигает 3%.

Следовательно, спрос есть, а соответственно, есть вероятность роста цен на жилье. В частности, на наиболее востребованы 1-2-комнатные квартиры.

Можно ли купить сегодня жилье с соблюдением правил

Покупка квартир с соблюдением всех юридических требований пока в Украине заблокирована. С начала военных действий не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому продавцы и покупатели не могли заключать сделки по купле/продаже объектов недвижимого имущества.

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В ближайшее время в безопасных регионах доступ к Госреестру должен быть восстановлен. Однако все еще отдельные услуги будут ограничены. Это может относиться и к сделкам по купле/продаже жилой недвижимости.

Стоит ли идти на риск

"До завершения военного положения в Украине специалисты АФНУ не советуют гражданам заключать соглашения по существующим "лазейкам" или "схемам", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя. Ведь любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной", – заявил Пита.

Следовательно, покупать жилье в условиях войны нежелательно и рискованно. Это может создать проблемы для покупателей, с которыми придется бороться после восстановления мира в Украине.

"Также следует помнить о положении ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительным судом, если она осуществлена под влиянием тяжкого обстоятельства", – напомнил Пита.

Сколько стоит аренда жилья

"Сегодня" уже писали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

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К примеру, во Львове месяц в хостеле в виде капсулы обойдется вам в 13 370 грн. Вариант временный для одного человека.

Апартаменты с евроремонтом в Луцке предлагают за 26750 грн за 31 ночь. А вот в Тернополе и Ужгороде жилье найти сложно.

Также мы рассказывали, сколько стоит арендовать дом на Закарпатье и почему квартиры в Крыму продают за бесценок.