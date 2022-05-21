Идет на рекорд? Сколько стоит бензин на ОККО, WOG, "БРСМ" и Shell

Как изменились цены на ведущих заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с горючим в Украине остается сложной: на АЗС наблюдается дефицит бензина, несмотря на поставки из-за границы (поскольку АЗС не способны накопить необходимое количество горючего из-за высокого спроса), украинцы все еще выстраиваются в очереди, цены на топливо растут чуть ли не каждый день.

"Сегодня" расскажут вам, какова стоимость горючего на популярных заправках.

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По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO:

А-95+ – 52 грн;

А-95 – 51 грн;

А-92 – 50 грн;

газ — 39 грн.

Цена на WOG:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 51 грн;

А-92 – в наличии нет;

ДТ – 57 грн;

газ — 38,97 грн.

Цена на АЗС "БРСМ":

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А-95+ – в наличии нет;

А-95 – в наличии нет;

А-92 – 43,99 грн;

ГП – 54,99 грн;

газ — 38,81 грн.

Цена на Shell:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 39,86 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 42,31 грн;

газ — 39,65 грн.

Реально 100 грн за литр?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Эксперт убежден, что отмена государственного регулирования цен была плохим шагом, который приведет к ряду проблем.

Поскольку трейдеры теперь ничем не ограничены, они могут выставить любую цену даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник снабжения также один – западная граница, поэтому и ценовой конкуренции нет, зато спекуляций на рынке станет больше.

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Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только АЗС, но и вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.

Раньше мы писали, каких мошеннических схем на заправках нужно опасаться украинцам, а также рассказывала, что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей и где его купить в Украине.