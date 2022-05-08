И дефицит топлива не страшен! Почем канистры для бензина в Украине

Сколько стоит купить канистру для бензина / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается бензиновый кризис, и пока некоторые украинцы ищут альтернативные способы передвижения, другие задумываются о собственном запасе горючего на будущее.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько стоят и как выбрать канистры для бензина на фоне нехватки горючего из-за войны.

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Как выбрать канистру для бензина

Критериев для выбора канистры не так уж и много, но они есть. Например:

Материал — канистры есть пластиковые и металлические. Первые отличаются небольшим весом, невысокой стоимостью и минимальным запасом прочности. Металлические канистры прочнее, вес у них больше и заплатить придется дороже.

— канистры есть пластиковые и металлические. отличаются небольшим весом, невысокой стоимостью и минимальным запасом прочности. прочнее, вес у них больше и заплатить придется дороже. Объем — канистры для бензина бывают на 5, 10 и 20 литров

Конструкция — горизонтальные или вертикальные.

Также многие водители при выборе канистры обращают внимание способ открытия-закрытия канистры — для того, чтобы топливо при перевозке не разливалось. Продавцы сейчас предлагают канистры для топлива как с обычной резьбовой пробкой, так и с зажимным механизмом.

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Второй вариант более удобный, но в результате испарения паров такие пробки время от времени вырывает. С резьбовой пробкой таких проблем не будет.

Сколько стоят канистры для бензина

Цены на пластиковые 10-литровые канистры стартуют от 125 грн за штуку. Пятилитровую емкость найти очень сложно, поэтому сейчас водителям предлагают покупать канистры на 10 или же на 20 литров. Отдельно к канистре можно таке подобрать крышку, но за нее придется заплатить дополнительно (от 25 грн и больше).

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Металлических канистр на рынке есть значительно больше, нежели пластиковых. Можно выбирать любую емкость: 5, 10 20 и даже 40 литров. Металлические канистры значительно дороже: цены колеблются от 599 грн до 1699 грн. Есть даже канистры по цене 3700 грн.

Бензиновый кризис в Украине

Из-за ракетных обстрелов Россией территории нашей страны, в Украине разгорелся серьезный кризис с нехваткой горючего. АЗС даже пришлось ввести определенные ограничение на его продажу.

На заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут получить от 15, 20 и 30 литров, в зависимости от типа карты, а те, у кого Fishka нет, вообще не могут заправиться.

АЗС сети WOG заявили, что продавать смогут только 10 литров бензина в одно авто в сутки, а ограничения для отпуска в канистру отменили.

В сети "Авиас" заправляют по 20 литров за один раз, при наличии горючего, но запрещают набирать бензин в канистры, исключительно в бак.

На "БРСМ-Нефть" ограничения отличаются для каждого вида топлива:

95 Euro Plus – 20 л;

A95 Bio – 100 л;

ГП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

Ранее мы писали, что автозаправочным станциям на повышение цен на бензин и дизельное топливо, и рассказывали, чем выгодно заменить автомобиль в разгар бензинового кризиса.