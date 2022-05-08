І дефіцит палива не страшний! Скільки коштують каністри для бензину в Україні

Скільки коштує купити каністру для бензину / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні продовжується бензинова криза, і поки деякі українці шукають альтернативні способи пересування, інші замислюються про власний запас пального на майбутнє.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки коштує і як вибрати каністри для бензину на тлі нестачі пального через війну.

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Як вибрати каністру для бензину

Критеріїв для вибору каністри не так багато, але вони є. Наприклад:

Матеріал – каністри є пластикові та металеві. Перші відрізняються невеликою вагою, невисокою вартістю та мінімальним запасом міцності. Металеві каністри міцніше, вага у них більша і заплатити доведеться дорожче.

– каністри є пластикові та металеві. відрізняються невеликою вагою, невисокою вартістю та мінімальним запасом міцності. міцніше, вага у них більша і заплатити доведеться дорожче. Об'єм – каністри для бензину бувають на 5, 10 і 20 літрів.

Конструкція – горизонтальні або вертикальні.

Також багато водіїв при виборі каністри звертають увагу на спосіб відкриття-закриття каністри — для того, щоб паливо при перевезенні не розливалося. Продавці зараз пропонують каністри для палива як із звичайною різьбовою пробкою, так і із затискним механізмом.

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Другий варіант більш зручний, але в результаті випаровування пари такі пробки час від часу вириває. З різьбовою пробкою таких проблем не буде.

Скільки коштують каністри для бензину

Ціни на пластикові 10-літрові каністри стартують від 125 грн за штуку. П'ятилітрову ємність знайти дуже складно, тому зараз водіям пропонують купувати каністри на 10 або 20 літрів. Окремо до каністри можна таке підібрати кришку, але за неї доведеться заплатити додатково (від 25 грн. і більше).

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Металеві каністри на ринку є значно більше, ніж пластикових. Можна вибирати будь-яку ємність: 5, 10 20 і навіть 40 літрів . Металеві каністри значно дорожчі: ціни коливаються від 599 грн до 1699 грн. Є навіть каністри за ціною 3700 грн.

Бензинова криза в Україні

Через ракетні обстріли Росією території нашої країни, в Україні розгорілася серйозна криза з нестачею пального. АЗС навіть довелося запровадити певні обмеження на його продаж.

На заправках ОККО клієнти, які мають карту Fishka, можуть отримати 15, 20 та 30 літрів, залежно від типу карти, а ті, у кого Fishka немає, взагалі не можуть заправитися.

АЗС мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто за добу, а обмеження для відпустки в каністру скасували.

У мережі "Авіас" заправляють по 20 літрів за один раз, за наявності пального, але забороняють набирати бензин у каністри, виключно у бак.

На "БРСМ-Нафта" обмеження відрізняються для кожного виду палива:

95 Euro Plus – 20 л;

A95 Bio – 100 л;

ДП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

Раніше ми писали, що автозаправні станції на підвищення цін на бензин та дизельне паливо, та розповідали, чим вигідно замінити автомобіль у розпал бензинової кризи.