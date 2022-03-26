Хватит ли 100 грн? Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые выгодные

Некоторые тарифы в Украине стоят меньше 100 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинские мобильные операторы разрешили своим клиентам бесплатно пользоваться некоторыми услугами, или же упростили определенные условия пользования ими. Мы уже разбирались, какие вообще цены у украинских операторов.

Теперь "Сегодня" расскажут, какие из этих тарифов самые низкие, и что в них предлагают.

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Kyivstar

Самый дешевый тариф этого оператора – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Тариф предлагает:

100 МБ мобильного интернета;

когда мегабайты использованы, пакет со 100 МБ будет стоить 10 грн;

не снимаются мегабайты при пользовании соцсетями;

безлимитные звонки в сети Kyivstar;

50 SMS по Украине;

когда SMS использованы, пакет из 10 шт. по Украине будет стоить 3 грн, а из 10 шт. за границу – 10 грн.

Vodafone

Самый дешевый тариф этого оператора – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. В услугу входят:

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6 ГБ мобильного интернета;

безлимит на десятки приложений, какие именно – можно просмотреть по ссылке;

600 минут на звонки на все сети по Украине;

50 SMS на все мобильные сети по Украине.

lifecell

Самый дешевый тариф lifecell стоит 70 грн.

В него входит:

5 ГБ интернета;

250 минут на все мобильные номера по Украине, включая lifecell;

когда эти минуты истекут, то автоматически подключается безлимит на звонки в lifecell.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

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Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей. Читайте и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.