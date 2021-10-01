Укрепилась к доллару на 7%: украинская гривня вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют

Гривня за год укрепилась на 7% по отношению к доллару / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская гривня вошла в десятку самых прибыльных валют за 2021 и занимает шестую позицию.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

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По информации Bloomberg, за период с января по сентябрь 2021 года украинская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 7%.

Возглавляют рейтинг африканские валюты, на первом месте – сейшельская рупия. Валюта укрепилась на целых 60% за год.

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Второе и третье место заняли замбийская квача и мозамбикский метикал, четвертую позицию занял армянский драм, а пятую – ангольская квача.

За гривней в рейтинге идут грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.

Что будет с долларом в 2022 году?

Эксперты "Сегодня" дали разные прогнозы относительно того, каким будет курс доллара в 2022 году. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в течение года стоимость доллара составит примерно 27,5-27,8 долл/грн.

По мнению эксперта, небольшая девальвация может быть даже полезной для украинской экономики, так как будет привлекать новых инвесторов.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в течение года курс будет колебаться за пределами 28 грн в случае стандартного сценария и может подскочить до 33-35 грн/долл. в случае негативного.