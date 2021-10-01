Зміцнилася до долара на 7%: українська гривня увійшла до ТОП-10 найприбутковіших валют

Гривня за рік зміцнилася на 7% по відношенню до долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют за 2021 рік і посідає шосту позицію.

Про це пише американське інформаційне агентство Bloomberg.

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За інформацією Bloomberg, за період з січня до вересня 2021 року українська національна валюта зміцнилась по відношенню до долара на 7%.

Очолюють рейтинг африканські валюти, на першому місці – сейшельська рупія. Валюта зміцнилась на цілих 60% протягом року.

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Друге і третє місце посіли замбійська квача та мозамбікський метикал, четверту позицію зайняв вірменський драм, а п’яту – ангольська квача.

За гривнею у рейтингу йдуть грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.

Що буде з доларом 2022 року?

Експерти "Сьогодні" дали різні прогнози щодо того, яким буде курс долара 2022 року. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що протягом року вартість долара становитиме приблизно 27,5-27,8 дол/грн.

На думку експерта, невеличка девальвація може бути навіть корисною для української економіки, оскільки приваблюватиме нових інвесторів.

А от керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що протягом року курс коливатиметься за межами 28 грн у разі стандартного сценарію і може підскочити до 33-35 грн/дол. у разі негативного.