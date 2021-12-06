Гривня наконец-то "притормозила": НБУ рассчитал новый курс доллара на 6 декабря

Что будет с курсом 6 декабря / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 6 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,29 грн;

1 евро – 30,82 грн;

1 злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,71 – грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 3 декабря, курс доллара не изменился в цене, евро подешевел на 12 копеек, российский рубль подорожал на 1, а польский злотый упал на 1.

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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, не смотря на сильную девальвацию во второй половине ноября, украинская гривня вошла в ТОП-10 валют развивающихся стран по степени укрепления к американскому доллару.

Также эксперт отметил, что на данный момент банки не испытывают дефицита иностранных валют, а импортеры снизили активность в преддверии сезона праздников.

Андрей Гойлов заявил, что курс гривни может остаться стабильным до конца 2021 года, при условии, что должностные лица не будут больше делать тревожных заявлений относительно военной эскалации в ОРДЛО или рисков насильственной смены власти.

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По мнению эксперта, ценовой канал курса доллара к гривне до конца года останется на уровне 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению.

"Сегодня" ранее писали, как объясняют резкое падение гривни в Национальном банке Украины, а также рассказывали, как на курс валют повлияла пресс-конференция президента Владимира Зеленского.