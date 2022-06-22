Гречка бьет новые рекорды: сколько стоит крупа в Metro, Novus и ЕКО маркете

Стоимость гречки продолжает бить рекорды / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине резко подскочили цены на крупы, одной из наиболее чувствительных оказалась именно гречка. Буквально за последний месяц ее стоимость выросла почти на 20 гривен.

"Сегодня" расскажет вам о динамике цен на крупу и в каких супермаркетах она самая дешевая.

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Так, согласно данным Минфина, стоимость гречки с начала войны выросла на 39,42 грн (с 50,48 грн в феврале до 89,90 грн в июне).

Фактически ежемесячно крупа била свои же рекорды. Только за июнь ее стоимость выросла на 17,37 грн (с 72,53 грн в мае до 89,90 грн в июне). Главная причина этого – война в Украине, которая повлекла за собой огромный ажиотаж и рост спроса на крупу. Запасы начали таять на виду, а цены резко повышаться.

Как следствие, некоторые сети супермаркетов установили лимиты на востребованные среди населения продукты, чтобы успевать пополнять свои запасы. Если же гречка появляется по акционной цене, то ее раскупают как горячие пирожки.

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По данным интернет-магазинов некоторых сетей, стоимость крупы составляет:

в супермаркете Varus : 89,90 грн за килограмм и 63,90 грн за 400 гр;

: 89,90 грн за килограмм и 63,90 грн за 400 гр; в Metro – от 89,90 грн до 95,90 грн, зависит от производителя (однако на доставку сеть не работает сейчас);

– от 89,90 грн до 95,90 грн, зависит от производителя (однако на доставку сеть не работает сейчас); в Эко маркете - 84,90 грн и 69,90 грн за 400 гр или 79,90 грн за 500 гр, зависит от производителя;

- 84,90 грн и 69,90 грн за 400 гр или 79,90 грн за 500 гр, зависит от производителя; в Ашане - 107,30 грн за кг;

- 107,30 грн за кг; в Novus - 77,99 грн за 800 гр, 44,99 грн за 450 гр.

Новый урожай изменит ситуацию

В будущем цена на гречку изменится в сторону ее удешевления. Ведь украинские фермеры уже засеяли 90% всех площадей, которые были в прошлом году. Уже скоро будут собирать новый урожай, и тогда запасы увеличатся, а цена упадет.

"Кроме того, объемы посева гречки могут быть еще увеличены, поскольку гречка – это культура, которую можно сеять еще в июне, после уборки урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", – сказала аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в комментарии РБК-Украина.

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