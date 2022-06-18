Горькая жизнь в псевдореспублике: оккупанты в "ЛНР" дерут бешеные цены за продукты

На сколько на оккупированной Луганщине дороже продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине несколько ускорилась инфляция и подорожали продукты. Однако от украинского уровня цен стоимость потребительской корзины в непризнанной террористической организации ЛНР на территории временно оккупированной Луганской области выше на 40%.

О таких данных сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Разница цен очень ощутима

По данным мониторинга из открытых источников, потребительские цены на продукты в так называемой ЛНР выше украинских на 40%. И это, как написал Гайдай, опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике".

"Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии России находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной Правительству", – говорится в сообщении Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

Следовательно, цены в непризнанной республике выше на столько:

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картофель – на 45,44%;

– на 45,44%; масло подсолнечное – на 44,95%;

– на 44,95%; лук репчатый – на 44,47%;

– на 44,47%; яйца куриные – на 42,79%;

– на 42,79%; морковь – на 39,99%;

– на 39,99%; птица (тушка куриная) – на 39,36%;

– на 39,36%; свинина – на 31,99%;

– на 31,99%; свекла – на 29,14%;

– на 29,14%; макаронные изделия – на 22,34%.

Сколько стоят продукты в Украине

Раньше мы рассказывали, что цены на овощи в Украине с апреля по май изменились так:

лук репчатый: 18,61 грн/кг – 19,02 грн/кг;

свекла: 21,34 грн/кг – 23,15 грн/кг;

морковь: 19,98 грн/кг – 22,28 грн/кг;

картофель: 10,23 грн/кг – 9,64 грн/кг.

Больше всего подорожала гречка, рис и белокочанная капуста. Читайте сколько стоят эти продукты.

Что касается гречки, то цена действительно выросла, и причина не в дефиците, а в большом ажиотаже. Мы рассказали, есть ли надежда на удешевление стоимости гречки. Читайте также о том, сколько придется платить за молочку в Украине.