Где украинцы могут обменять гривню в Польше, Молдове и Австрии — перечень банков

Есть список банков за рубежом, где украинцы могут обменять гривню / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые уехали за границу во время войны, до сих пор интересуются вопросом, где можно обменять гривню в тех или иных странах.

ПриватБанк рассказал, в каких именно банках можно это сделать.

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Так, украинцы имеют возможность обменять национальную валюту в таких странах:

Австрия (Вена, Зальцбург, Каринтия, Бургенланд) – Raiffeisen Bank и Erste Bank Oesterreich;

Молдова – OTP Bank;

Польша – PKO;

Румыния Banca Comerciala Romana;

Венгрия – ОТР Bank.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, перечень стран, банков и отделений будет постепенно пополняться.

Как война ударила по украинской гривне

Давление на украинскую гривну снизится, когда граждане, выехавшие за границу из-за войны, вернутся внутрь страны. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что во время войны всегда наблюдается давление на валюту.

"Сейчас много денег уходит из Украины на поддержку уехавших людей. То есть люди получают зарплату или имеют сбережения, но, к сожалению, из-за войны вынуждены тратить их в Европе, или в США, или в Лондоне", – сказал представитель ОП.

По его словам, до войны финансовый поток шел в другом направлении, украинцы зарабатывали за границей и присылали деньги домой, а сейчас наоборот, тратят их в Европе.

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Кроме возвращения домой наших граждан, давление на национальную валюту может снизить разблокировка портов и соответственно возобновление экспорта товаров, с которого мы получим валютную выручку.

Ранее аналитик финансовых рынков Иван Угляница рассказал, что в Украине сейчас образовалось три разных курса доллара и ни один из них, даже курс черного рынка, не соответствует действительности.

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