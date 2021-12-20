"Газпром" отказался увеличить прокачку газа через Украину – почему это выгодно РФ

"Газпром" отказался увеличить прокачку газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. В тоже время забронировал 19,3 млн куб. м/сут мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные онлайн-аукциона.

Реклама

Это означает, что в течении декабря и января компания будет принимать решения о бронировании допмощностей ежедневно.

На гибкое планирование мощностей газопровода "Ямал-Европа" "Газпром" перешел со второй половины декабря. Отмечается, что компания часто делала это в последний момент перед началом новых газовых суток.

На что влияют итоги аукционов?

Взяв курс на либерализацию газового рынка, Европа попыталась отказаться от долгосрочных контрактов на транзит и заменить их на прозрачное аукционное бронирование.

Реклама

Такой ход должен был исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. То есть компании могут бронировать только тот объем, который необходим им в данный момент.

Однако на данный момент, когда европейский регион страдает от энергетического кризиса, такая модель бронирования сильно влияет на цену газа на спотовом рынке и цену акций самого "Газпрома".

Что происходит с ценами на газ?

За последние полгода биржевые цены на газ пережили несколько стремительных подъемов и продолжают повышаться до рекордных значений.

Реклама

В понедельник, 20 декабря, цены на голубое топливо скакнули выше 1900 долларов за 1000 кубометров.

У такого явления есть несколько причин:

погода;

неудачный этап "зеленого" перехода;

подогревание ситуации "Газпромом", в связи с сертификацией "Северного потока-2";

низкие запасы газа в ПХГ.

"Сегодня" также рассказывали, почему затягивание процесса с "Северным потоком-2" может быть даже выгодно "Газпрому" и писали, хватит ли Украине газа, чтобы пережить эту зиму.