"Газпром" відмовився збільшити прокачку газу через Україну – чому це вигідно РФ

"Газпром" відмовився збільшити прокачку газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" не стала бронювати додаткові транзитні потужності через Україну. Водночас забронював 19,3 млн. куб. м/доб потужності газопроводу "Ямал-Європа" на січень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані онлайн-аукціону.

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Це означає, що протягом грудня і січня компанія прийматиме рішення про бронювання потужностей щодня.

На гнучке планування потужностей газопроводу "Ямал-Європа" "Газпром" перейшов із другої половини грудня. Зазначається, що компанія часто робила це в останній момент перед початком нової газової доби.

На що впливають результати аукціонів?

Взявши курс на лібералізацію газового ринку, Європа спробувала відмовитись від довгострокових контрактів на транзит та замінити їх на прозоре аукціонне бронювання.

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Такий хід мав виключити зайві витрати за бронювання надмірних потужностей із ціни газу. Тобто компанії можуть бронювати лише той обсяг, який необхідний їм наразі.

Однак на даний момент, коли європейський регіон страждає від енергетичної кризи, така модель бронювання дуже впливає на ціну газу на спотовому ринку та ціну акцій самого "Газпрому".

Що відбувається із цінами на газ?

За останні півроку біржові ціни на газ пережили кілька швидких підйомів і продовжують підвищуватися до рекордних значень.

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У понеділок, 20 грудня, ціни на блакитне паливо стрибнули вище 1900 доларів за 1000 кубометрів.

Таке явище має кілька причин:

погода;

невдалий етап "зеленого" переходу;

підігрівання ситуації "Газпромом", у зв'язку із сертифікацією "Північного потоку-2";

низькі запаси газу в ПСГ.

"Сьогодні" також розповідали, чому затягування процесу з "Північним потоком-2" може навіть вигідно "Газпрому" і писали, чи вистачить Україні газу, щоб пережити цю зиму.