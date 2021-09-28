Газовый контракт с Россией: Венгрия вызвала украинского посла

Венгрия вызывает посла Украины для объяснений / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины.

Как пишет глава МИД Венгрии Петер Сиярто на своей странице в Facebook, соответствующий договор с "Газпромом" Венгрия подписала 27 сентября.



Украинские дипломаты критикуют это решение. Они считают, что оно политически и экономически необоснованное. Кроме этого, соглашение причиняет ущерб Украине "в угоду Кремлю". Венгрии выгоднее было бы получать газ транзитом через Украину.



МИД Украины перенёс совместную комиссию Украины и Венгрии по вопросам экономического сотрудничества.

Газ в обход Украины

Ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.

Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.

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Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

В Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.