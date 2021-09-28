Газовий контракт з Росією: Угорщина викликала українського посла

Угорщина викликає посла України для пояснень / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України.

Як пише глава МЗС Угорщини Петер Сиярто на своїй сторінці в Facebook, відповідний договір з "Газпромом" Угорщина підписала 27 вересня.



Українські дипломати критикують це рішення. Вони вважають, що воно політично і економічно необґрунтоване. Крім цього, угода завдає шкоди Україні "аби догодити Кремлю". Угорщині вигідніше було б отримувати газ транзитом через Україну.



МЗС України перенесло спільну комісію України та Угорщини з питань економічного співробітництва.

Газ в обхід України

Щорічно протягом п'ятнадцяти років в центрально-європейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики.

Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої прес-конференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

В Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.