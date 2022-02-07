Евро стремительно набирает оборотов: что происходит с валютой на рынке

Курс доллара 4 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 7 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,14 грн;

1 евро – 32,27 грн;

1 злотый – 7,09 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на 13 копеек, евро подорожал на 36 копеек. Курс злотого опустился на 5 копеек, а курс рубля подешевел на одну копейку.

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Что было с курсом на межбанке?

В пятницу, 4 февраля, торги по доллару открылись в диапазоне. 28,22/28,24 грн, а к закрытию межбанка валюта сбросила по 11 копеек в покупке и продаже.

Евро открыл межбанк со значениями 32,34/32,36 грн, а к концу торгов европейская валюта подешевела на 23 копейки в покупке и продаже.

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Продавать или покупать?

Экономисты говорят однозначно: продавать и покупать доллары и евро сейчас стоит лишь при крайней необходимости. То есть если валюта или гривневая наличность нужны для немедленных расчетов.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак отметил, что на скачках курса сейчас даже можно заработать.

"Для населения снижение курса продажи доллара в начале февраля должно стать неплохим сигналом, что сейчас можно заработать на спекуляции. При снижении курса к уровню 28,2 грн/доллар стоит рассматривать покупки для обратной конвертации в районе 29 грн за доллар", – уточнил эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал такие операции рискованными: по его прогнозу, гривню весной и летом ожидает длительный период укрепления. Поэтому можно остаться в убытке, купив сейчас доллары по курсу выше 28 гривен для краткосрочных инвестиций.

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Напомним, по данным рейтинга на основе "индекса Биг-Мака" издание The Economist, доллар в Украине "должен" стоить около 12 грн , а украинская валюта недооценена на 58,1%

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