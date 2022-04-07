Евро преодолел психологическую отметку – курс валют на 7 апреля

Курс евро и злотого снова рухнул / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на четверг, 7 апреля.
Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка.
Курс евро наконец-то опустился ниже 32 грн, за сутки единая европейская валюта упала на 14 копеек и составила 31,94 грн (6 апреля – 32,08 грн).
Курс злотого также снизился, правда, только на 5 копеек, и составил 6,88 грн.
В то же время курс доллара остается замороженным Национальным банком по состоянию на 24 февраля и держится на отметке 29,25 грн.
Доллар в обменниках
Несмотря на то что официальный курс доллара заморожен, легальные и полулегальные обменники пользуются большой популярностью.
Курс в них достаточно разный и серьезно отличается от того, который установил НБУ. Спекулянты предлагают доллар от 31,2 до 37 гривен.
В банковских учреждениях ситуация более стабильная и курс намного ближе к официальному.
Самый низкий курс в УкрСиббанке – 29,54 грн/долл., а самый высокий предлагает Банк Альянс – там доллар продают ровно по 33 грн.
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