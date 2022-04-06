Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс евро рухнул еще сильнее – что происходит со злотым в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 09:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой курс евро и злотого рассчитал Национальный банк на 6 апреля
Курс евро продолжает падать
Курс евро продолжает падать / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на среду, 6 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

Реклама

По сравнению с предыдущим банковским днем 5 апреля, и евро и злотый упали относительно украинской гривни.

Курс единой европейской валюты составил 32,08 грн, что на целых 10 копеек меньше, чем накануне (32,18 грн). Злотый потерял в цене всего одну копейку, его курс составил 6,93 грн.

Напомним, что официальный курс доллара остается замороженным Нацбанком с момента начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля и составляет 29,25 грн/долл.

Реклама

Курс доллара в обменниках

Несмотря на это, обменные пункты, особенно на черном рынке, пользуются большой популярностью. Курс в обменниках колеблется от 31,2 грн/долл. до 37 грн.

А вот в банках курс доллара более стабильный и не так сильно отличается от установленного НБУ. Самый низкий курс в Укрсиббанке – 29,54 грн/долл, а самый высокий предлагает АЛЬЯНС БАНК, там доллар продают ровно по 33 грн. Детальнее о ситуации в обменниках и банках, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что будет с наличным курсом доллара в ближайшее время и рассказывали, как российскую экономику уничтожает искуственный курс рубля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять