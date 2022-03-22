Эвакуация из горячих точек: куда можно доехать поездами 22 марта

Рейсы "Укрзализныци" на 22 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

До 27 марта "Укрзализныця" ввела стабильный график курсирования поездов. Кроме того, каждый день в компании назначают дополнительные эвакуационные рейсы, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

График движения дополнительных эвакуационных рейсов на 22 марта опубликовали на сайте компании.

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Рейсы по Украине

Киев:

08:00 – Киев (Дарница) – Львов;

19:13 – Киев – Хелм.

Харьков:

7:50 – №905/906 Харьков – Хелм;

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

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20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №275/274 Краматорск – Львов;

16:00 – №277/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:30 – №210/209 Кривой Рог – Львов.

Одесса:

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22:32 – Одесса – Ужгород.

Другие:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

16:05 – №225/226-227/228 Запорожье – Чоп/Ковель;

20:00 – 225/226 Чоп – Запорожье-1;

23:30 – 234/233 Чоп – Киев-Пас.

Международные эвакуационные рейсы на 22 марта

Польша:

5:27 – №7605/7606 Львов – Пшемысль;

7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль;

7:50 – №905/906 Харьков – Хелм;

12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;

14:00 – №7623 Львов – Госграница;

17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;

19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм (в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезд возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа);

19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль.

Словакия:

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Венгрия:

в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь;

12:30 №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия:

14:07 №749 Киев – Вена.

В "Укрзализныци" напоминают, что пересечь границу стран ЕС, которые граничат с Украиной, можно при наличии только паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.