Эвакуация продолжается: куда можно выехать поездами "Укрзализныци" 21 марта

Актуальный график эвакуационных рейсов "Укрзализныци" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда для вывоза украинцев в безопасные области или вообще за границу.

График движения эвакуационных рейсов на 21 марта компания обнародовала на своем сайте.

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Эвакуационные поезда на понедельник, 21 марта:

19:13 – Киев – Хелм;

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;

10:30 – №901/902 Днепр – Хелм;

13:00 – 271/270 Краматорск – Львов;

16:00 – 273/272 Краматорск – Львов;

22:32 – Одесса – Ужгород;

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 21 марта:

10:30 – №901/902 Днепр-Хелм;

12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;

14:00 – №7623 Львов – Госграница с Польшей;

15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;

17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;

19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм;

19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль;

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);

16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния);

14:07 №749 Киев – Вена.

Также в течение дня курсируют 9 пар поездов Чоп — Захонь с интервалом в 3 часа, однако рейс регулярный и стоимость билета на него составляет 102 грн (в зависимости от курса евро).

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"Укрзализныця" снова открывает продажу билетов

Все нерегулярные эвакуационные являются бесплатными, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, на восток и юг, а также в определенные страны.

"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное .