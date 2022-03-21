Эвакуация продолжается: куда можно выехать поездами "Укрзализныци" 21 марта

Актуальный график эвакуационных рейсов "Укрзализныци" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда для вывоза украинцев в безопасные области или вообще за границу.
График движения эвакуационных рейсов на 21 марта компания обнародовала на своем сайте.
Эвакуационные поезда на понедельник, 21 марта:
- 19:13 – Киев – Хелм;
- 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;
- 10:30 – №901/902 Днепр – Хелм;
- 13:00 – 271/270 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 273/272 Краматорск – Львов;
- 22:32 – Одесса – Ужгород;
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Славянск;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Международные эвакуационные рейсы на 21 марта:
- 10:30 – №901/902 Днепр-Хелм;
- 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;
- 14:00 – №7623 Львов – Госграница с Польшей;
- 15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;
- 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;
- 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм;
- 19:55 – №7601/7602 Львов – Пшемысль;
- 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13);
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния);
- 14:07 №749 Киев – Вена.
Также в течение дня курсируют 9 пар поездов Чоп — Захонь с интервалом в 3 часа, однако рейс регулярный и стоимость билета на него составляет 102 грн (в зависимости от курса евро).
"Укрзализныця" снова открывает продажу билетов
Все нерегулярные эвакуационные являются бесплатными, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, на восток и юг, а также в определенные страны.
"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное .