Это только начало! Кто выделил Украине более 660 млн. евро на борьбу с РФ

Украину продолжает поддерживать мир / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Ведомство одобрило немедленное выделение денег.
Об этом сообщает EUreporter.
Отмечается, что решение на внеочередном Совете директоров было принято единогласно и все его члены выразили свой ужас и осуждение жестокой, незаконной и неоправданной агрессии РФ.
Выделение 668 миллионов евро это только первоначальный пакет помощи Украине, который поможет правительству решить основные финансовые потребности, в том числе по закупке продукты питания, медикаментов и топлива.
В ведомстве уточняют, что деньги Украина получит деньги уже в течении нескольких дней и уверяют, что будут продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.
Пакет включает в себя:
- Финансирование критически важных потребностей в инфраструктуре в Украине;
- Помощь в восстановлении всего, что разрушила российская армия;
Помощь Украине от Запада
После начала широкомасштабного вторжения РФ на сторону Украины стали все цивилизованные страны и начали помогать оружием, деньгами и товарами первой необходимости.
Как рассказал глава НБУ, с начала масштабных боевых действий Украина получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд. долл. Около 5 млрд направились сразу в бюджет, а остальная сумма – это гуманитарная и военная помощь.
Всего свою поддержку Украине выразили 48 различных государств и 5 международных организаций.
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