Это только начало! Кто выделил Украине более 660 млн. евро на борьбу с РФ

Украину продолжает поддерживать мир / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Ведомство одобрило немедленное выделение денег.

Об этом сообщает EUreporter.

Реклама

Отмечается, что решение на внеочередном Совете директоров было принято единогласно и все его члены выразили свой ужас и осуждение жестокой, незаконной и неоправданной агрессии РФ.

Выделение 668 миллионов евро это только первоначальный пакет помощи Украине, который поможет правительству решить основные финансовые потребности, в том числе по закупке продукты питания, медикаментов и топлива.

В ведомстве уточняют, что деньги Украина получит деньги уже в течении нескольких дней и уверяют, что будут продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

Реклама

Пакет включает в себя:

Финансирование критически важных потребностей в инфраструктуре в Украине;

Помощь в восстановлении всего, что разрушила российская армия;

Помощь Украине от Запада

После начала широкомасштабного вторжения РФ на сторону Украины стали все цивилизованные страны и начали помогать оружием, деньгами и товарами первой необходимости.

Как рассказал глава НБУ, с начала масштабных боевых действий Украина получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд. долл. Около 5 млрд направились сразу в бюджет, а остальная сумма – это гуманитарная и военная помощь.

Реклама

Всего свою поддержку Украине выразили 48 различных государств и 5 международных организаций.

"Сегодня" также писали, как Россия постепенно превращается во вторую Северную Корею и рассказывали, чего ждать россиянам после введения военного положения в стране.