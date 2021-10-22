Это шантаж! Россию обвинили в использовании "Северного потока-2" в качестве оружия

В Украине отреагировали на заявления России про газ / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток-2" шантажом.
Об этом глава МИД заявил на конференции с министром иностранных дел Молдовы Ником Попеску 22 октября.
"Это – шантаж, это использования в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", – сказал чиновник.
По словам Кулебы, Украина не изменила свою позицию относительно сертификации и возможного запуска "Северного потока-2".
Министр напомнил, что НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины хотят принять участие в процессе сертификации трубопровода.
"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен Третий энергетический пакет. Все эти элементы должны подать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто существуют, а всегда будет получать отпор объединенной Европы", – подчеркнул глава МИД.
Сертификация "Северного потока-2"
Россия объявила о полной готовности газопровода "Северный поток-2" к запуску, однако начать работу без получения всех необходимых разрешений он не может.
Сертифицировать трубопровод должен немецкий регулятор, который рассматривает поданную заявку в течение 4 месяцев.
Затем у европейских агентств будет два месяца на то, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность.
После этого, решение возвращается к регулятору Германии и он выносит окончательный приговор.
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