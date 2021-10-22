Це шантаж! Росію звинуватили у використанні "Північного потоку-2" в якості зброї

В Україні відреагували на заяви Росії про газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення поставок газу у Європу у разі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" шантажем.

Про це голова МЗС заявив на конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніком Попеску 22 жовтня.

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"Це – шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", – сказав посадовець.

За словами Кулеби, Україна не змінила свою позицію щодо сертифікації та можливого запуску "Північного потоку-2".

Міністр нагадав, що НАК "НАфтогаз" та Оператор ГТС України хочуть взяти участь у процесі сертифікації трубопроводу.

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"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи", – наголосив голова МЗС.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Росія оголосила про повну готовність газопроводу "Північний потік-2" до запуску, однак почати роботу без отримання усіх потрібних дозволів він не може.

Сертифікувати трубопровід має німецький регулятор, який розглядає подану заявку протягом 4 місяців.

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Потім у європейських агентств буде два місяці на те, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність.

Після цього рішення повертається до регулятору Німеччини і він виносить остаточний вирок.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, навіщо цей газогін Володимиру Путіну.

А також дізнались, що говорять про "Північний потік-2" в Україні.