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Экспорт яиц и муки обвалился, а яблоки теперь в цене. Чем Украина кормит заграницу

11 мая, 13:29

Ксения Капустинская

Продажи агропродукции за границу оказались меньше прошлогодних, но это еще поправимо, говорят специалисты

/ Фото: Pixabay, Pexels, Depositphotos

Украина заметно сократила экспорт яиц, муки, солода и мяса. Зато растут поставки за границу меда, сладостей и макаронных изделий. Кроме того, иностранцы стали больше ценить отечественные яблоки – их стоимость на внешних рынках выросла.

К таким выводам пришли аналитики Украинской ассоциации аграрного экспорта, проанализировав данные за первый квартал (январь-март) 2021 года. Они привели конкретные цифры:

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"В целом экспорт агропродовольственной продукции немного отстает от показателей 2020 года, однако его итоговые результаты будут зависеть от конъюнктуры внутреннего и мирового продовольственного рынков, а также развития ситуации с пандемией, когда могут быть введены очередные ограничения международной торговли", - подытожили аналитики.

Напомним, этой весной поля и цветущие деревья в Украине снова засыпало снегом. О том, как непогода уже повлияла на урожай фруктов, ягод и картошки, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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