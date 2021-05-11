Экспорт яиц и муки обвалился, а яблоки теперь в цене. Чем Украина кормит заграницу

Продажи агропродукции за границу оказались меньше прошлогодних, но это еще поправимо, говорят специалисты

/ Фото: Pixabay, Pexels, Depositphotos

Украина заметно сократила экспорт яиц, муки, солода и мяса. Зато растут поставки за границу меда, сладостей и макаронных изделий. Кроме того, иностранцы стали больше ценить отечественные яблоки – их стоимость на внешних рынках выросла.

К таким выводам пришли аналитики Украинской ассоциации аграрного экспорта, проанализировав данные за первый квартал (январь-март) 2021 года. Они привели конкретные цифры:

Экспорт яиц составил 12 тыс. штук на 14 млн долларов. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же на 24% сократились доходы от продаж за границу переработанных яиц – до 2 млн долл.

составил 12 тыс. штук на 14 млн долларов. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же на 24% сократились доходы от продаж за границу переработанных яиц – до 2 млн долл. Экспорт мяса и субпродуктов упал на 14%, принеся 136 млн долларов. Больше все выручки приносит продажа мяса птицы (117 млн ​​долл.).

и субпродуктов упал на 14%, принеся 136 млн долларов. Больше все выручки приносит продажа мяса птицы (117 млн ​​долл.). Экспорт пшеничной муки сократился на 74%, до 6 млн долл. – причиной стало падение объема продаж из-за плохого урожая . По той же причине экспорт солод упал до 3 млн долл. (-69%).

сократился на 74%, до 6 млн долл. – причиной стало . По той же причине экспорт солод упал до 3 млн долл. (-69%). Экспорт соевого масла уменьшился на 5%, до 65 млн долл., хотя сокращение объема оказалось более заметным – на 35%, до 62 тыс. т.

уменьшился на 5%, до 65 млн долл., хотя сокращение объема оказалось более заметным – на 35%, до 62 тыс. т. Экспорта продуктов из макаронного теста идет к рекордным показателям – за границу продали более 8 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн) на 16 млн долл. (+28%).

идет к рекордным показателям – за границу продали более 8 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн) на 16 млн долл. (+28%). Экспорт молочных продуктов вырос на 10%, до 42 млн долларов в денежном выражении. Главные позиции – сухое и сгущенное молоко (15 млн долл.), масло и молочная паста (11 млн долл.), сыворотка (6 млн долл.), сыры (6 млн долл.).

вырос на 10%, до 42 млн долларов в денежном выражении. Главные позиции – сухое и сгущенное молоко (15 млн долл.), масло и молочная паста (11 млн долл.), сыворотка (6 млн долл.), сыры (6 млн долл.). Экспорт меда за квартал принес 36 млн долларов – на 48% больше, чем в прошлом году (хотя и тогда показатели были рекордными).

Читайте также: Украину завалили импортным сыром: откуда его везут

Реклама

Экспорт овощей вырос по всем позициям. Продажи лука принесли 2,3 млн долл. (+44%), огурцов – 2,1 млн долл. (+ 62%), помидоров – 1,6 млн долл. (+100%), капусты – до 1,1 млн долл. (+38%).

вырос по всем позициям. Продажи лука принесли 2,3 млн долл. (+44%), огурцов – 2,1 млн долл. (+ 62%), помидоров – 1,6 млн долл. (+100%), капусты – до 1,1 млн долл. (+38%). Экспорт фруктов, ягод и орехов остался на прежнем уровне – 64 млн долл. Львиную долю валютных поступлений приносят грецкие орехи (35 млн долл.), замороженные фрукты (24 млн долл.), яблоки и груш (4 млн долл.). Средняя экспортная цена яблок уже доросла до 644 долл. за тонну, что на на 100 долл.больше, чем в прошлом году.

остался на прежнем уровне – 64 млн долл. Львиную долю валютных поступлений приносят грецкие орехи (35 млн долл.), замороженные фрукты (24 млн долл.), яблоки и груш (4 млн долл.). Средняя экспортная цена яблок уже доросла до 644 долл. за тонну, что на на 100 долл.больше, чем в прошлом году. Экспорт кондитерских изделий принес 45 млн долларов, на 12% больше прошлогоднего, при том, что объемы поставок не изменились. Шоколад тоже показал положительную динамику – 15,2 тыс. тонн (+5%) на 43 млн долл. (+9%).

"В целом экспорт агропродовольственной продукции немного отстает от показателей 2020 года, однако его итоговые результаты будут зависеть от конъюнктуры внутреннего и мирового продовольственного рынков, а также развития ситуации с пандемией, когда могут быть введены очередные ограничения международной торговли", - подытожили аналитики.

Напомним, этой весной поля и цветущие деревья в Украине снова засыпало снегом. О том, как непогода уже повлияла на урожай фруктов, ягод и картошки, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня