Два завода на всю страну: в Украине оживилось производство авто

"Еврокар" и ЗАЗ нарастили производство по сравнению с прошлым годом / Фото: Еврокар, ЗАЗ

В Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше показателя за май-2021, зато на 122% больше, чем в июне прошлого года. Из общего количества собранных машин – 692 легковые. По сравнению с маем этот показатель упал на 26,7%.

Количество выпущенных легковушек вросло во многом благодаря тому, что в прошлом году всю статистику в этом сегменте формировал только один завод, "Еврокар", а теперь производителей два. В сентябре 2020 года ЗАЗ тоже возобновил выпуск легковых автомобилей.

Такие предварительные данные обнародовали аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

Производство авто в Украине / "Укравтопром"

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Всего за первое полугодие 2021 в Украине было произведено 4540 автотранспортных средств – в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года:

легковых автомобилей – 4230 шт. (+163%);

коммерческих автомобилей – 17 шт. (-29%);

автобусов – 293 шт. (+17%).

Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

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