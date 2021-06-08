Цифра дня. Производство авто в Украине выросло в 8 раз

Подавляющее большинство собранных в нашей стране автомобилей – это легковушки. Производство коммерческих авто за год просело

Сборка Skoda на заводе "Еврокар" / Фото: Getty Images

В Украине произвели 1004 единицы автомобильного транспорта в течение мая 2021 года. Это почти в 8 раз больше, чем было в карантинном мае прошлого года, и на 4% превышает показатель апреля-2021. Из общего количества собранных машин – 944 легковые. В прошлом году за тот же месяц в стране выпустили всего 84 легковушки.

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Производство авто в Украине выросло в 8 раз

Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

В мае также произвели 7 коммерческих авто (микроавтобусы и грузовики). Это в 3,5 раза больше результата апреля-2021, но на 42% меньше, чем в мая-2020.

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В целом с января по конец мая 2021 года украинский автопром выпустил:

3538 легковых авто (на заводах "Еврокар" и ЗАЗ, который возобновил производство );

); 242 автобуса;

15 коммерческих автомобилей.

Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

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