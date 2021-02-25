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Цифра дня. Украина тратит миллиарды долларов на иномарки

25 февраля, 14:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Импорт легковых автомобилей в страну при этом упал

Украина за 2020 год потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

Наибольшую долю в импорте составили легковые автомобили – 486,3 тыс. шт. на 3,5 млрд долларов. Но по сравнению с 2019 годом импорт легковых машин сократился на 11%, а его таможенная стоимость на – 182 млн долларов.

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Крупнейшим поставщиком "легковушек" была Германия, откуда за год ввезли 99,8 тыс. легковых авто на 548,1 млн долларов.

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Ввоз грузовых и специализированных авто уменьшился на 16%, до 43,5 тыс. штук, или 717,4 млн долларов.

А закупка автобусов за рубежом обошлась Украине в 64,1 млн долларов. за 1,6 тыс. автобусов. Это на 35% меньше, чем годом ранее.

Напомним, также в Украине выросла доля б/у автомобилей среди машин, которые прошли первую регистрацию. Теперь уже восемь из 10 легковых авто, которые ставят на учет, – это секонд-хенд.

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Также аналитики подсчитали, что украинцы стали активнее покупать авто для бизнеса. Спрос на грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины вырос в начале 2021 года, даже несмотря на локдаун.

А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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авто импорт автомобили внешняя торговля Укравтопром легковые автомобили
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