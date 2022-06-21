Дороговизна догоняет всех: какой будет новая цена бензина в Хорватии

Что будет с ценами на топливо в Хорватии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Резкий рост стоимости бензина произошел не только в Украине, но и в мире. В частности, в Чехии, Великобритании, Польше цены на бензин достигли исторических рекордов. Так, правительства предпринимают разные меры по контролю ситуации, в частности это сделали и в Хорватии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что на две недели в стране на АЗС на автодорогах заморозят цены на топливо. Об этом сообщает специализированный портал enkorr.

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Сколько будет стоить топливо

Цены на дизель и бензин будут фиксированы на АЗС, находящихся за пределами автомагистралей. По словам Пленковича, это 94% заправок. Это сделали для того, чтобы сдержать рост цен, а также защитить хорватских граждан и экономику и стимулировать интенсивный туристический сезон.

Согласно решению хорватского правительства цены будут следующими:

на дизель марки евро – 13,08 куны (54,22 грн);

на бензин марки евро – 13,5 куны (55,96 грн).

Ранее в начале июня в Хорватии также снизили размер акцизов. Это решение также объяснили попыткой воспрепятствовать росту цен.

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Словакия хочет помочь Украине с решением дефицита топлива

Ранее "Сегодня" рассказывали, что министр экономики Словакии Рихард Сулик предложил переоборудовать нефтепровод "Дружба", и пустить некоторыми трубопроводами горючее.

"В Украине большая часть нефтеперерабатывающих заводов разрушена. Украине требуется горючее. Магистральная труба "Дружбы" используется для импорта сырой нефти. Вторая труба может быть приспособлена для транспортировки готовой продукции – дизельного топлива или бензина в условиях разумных инвестиций", – отметил министр.

Именно из-за нехватки мощностей для поставки топлива из-за границы в Украине до сих пор ощущается его дефицит.

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