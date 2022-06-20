Цены на бензин бьют новые рекорды: что происходит в Польше

Рассказываем, сколько водителям приходится платить за разные виды топлива в соседней Польше

Сколько стоит бензин в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине и мире из-за полномасштабной войны с РФ рекордно выросли цены на топливо. Бензиновый кризис в нашем государстве возник из-за больших проблем с логистикой и разрушенных Россией НПЗ, между тем мир отказывается от нефти агрессора.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит топливо в Польше на фоне этих событий.

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Цены постепенно растут

Согласно данным специализированного сайта AutoCentrum, по состоянию на 19-20 июня цены на разные виды топлива в Польше таковы:

А-95 – 7,89 злотых (52,62 грн);

– 7,89 злотых (52,62 грн); А-98 – 8,31 злотых (55,42 грн);

– 8,31 злотых (55,42 грн); дизтопливо – 8,51 злотых (56,75 грн);

– 8,51 злотых (56,75 грн); автогаз – 3,52 злотых (23,47 грн).

Ранее, 12 июня, мы тоже писали о ценах на топливо в этой стране. Так, за неделю цена А-95 в Польше выросла на 0,01 злотых, А-98 – на 0,07 злотых (0,47 грн), дизтопливо подорожало на 0,44 злотых (2,93 грн), а вот автогаз наоборот, подешевел на 0,02 злотых.

Украинских водителей в Европе ждут кардинальные перемены

"Сегодня" рассказывали, что в Польше для водителей изменили правила. Во-первых, с 17 июня страховые компании получили доступ к штрафам, после чего страховые тарифы будут зависеть от количества и масштаба правонарушений.

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Во-вторых, с 6 июля в Польше потребуют несколько обязательных систем в новых автомобилях. Каждый автомобиль, чтобы получить разрешение, должен иметь установленные передовые электронные системы:

ISA (интеллектуальный ассистент скорости). Это устройство, отслеживающее скорость вождения, а в самых современных версиях может даже автоматически снижать скорость;

Это устройство, отслеживающее скорость вождения, а в самых современных версиях может даже автоматически снижать скорость; черный ящик. Он похож на устройства, устанавливаемые в самолетах для записи многих элементов, например скорости, использования тормоза, ремней безопасности или работы подушек безопасности. Это помогает установить причины аварии.

Мы также рассказывали о том, почему и на какой транспорт массово переходят украинцы, и что в Украине сделают для водителей электрокаров.