Дорожнеча доганяє всіх: якою буде нова ціна бензину у Хорватії

Що буде з цінами на пальне у Хорватії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Різке зростання вартості бензину відбулося не лише в Україні, а і світі. Зокрема, у Чехії, Великій Британії, Польщі ціни на бензин сягнули історичних рекордів. Так, уряди запроваджують різні заходи для контролю ситуації, зокрема це зробили і в Хорватії.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що на два тижні в країні на АЗС на автошляхах заморозять ціни на пальне. Про це повідомляє спеціалізований портал enkorr.

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Скільки коштуватиме пальне

Ціни на дизель і бензин будуть фіксованими на АЗС, що знаходяться поза межами автомагістралей. За словами Пленковича, це 94% заправок. Це зробили для того, щоб стримати зростання цін, а також захистити хорватських громадян і економіку, та стимулювати інтенсивний туристичний сезон.

Згідно з рішенням хорватського уряду ціни будуть такими:

на дизель марки євро – 13,08 куни (54,22 грн);

на бензин марки євро – 13,5 куни (55,96 грн).

Раніше, на початку червня, у Хорватії також знизили розмір акцизів. Це рішення також пояснили намаганням перешкодити зростанню цін.

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Словаччина хоче допомогти Україні з вирішенням дефіциту пального

Раніше "Сьогодні" розповідали, що міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик запропонував переобладнати нафтопровід "Дружба", і пустити деякими трубопроводами пальне.

"В Україні більшу частину нафтопереробних заводів зруйновано. Україні потрібне пальне. Магістральна труба "Дружби" використовується для імпорту сирої нафти. Друга труба може бути пристосована для транспортування готової продукції – дизельного пального чи бензину за умов розумних інвестицій", – зазначив міністр.

Саме через нестачу потужностей для постачання пального з-за кордону в Україні досі відчувається його дефіцит.

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