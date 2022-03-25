Дорога для эвакуации закрыта? Как без паспорта ездить по Украине

Есть несколько способов восстановить утраченные документы / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
Украинцы массово эвакуируются с горячих точек в более безопасные регионы. В экстремальной ситуации очень часто люди могут не взять с собой важные документы. Иногда их теряют в пути.
Что делать, если это произошло? Как без паспорта передвигаться по Украине, рассказали в "Дії".
Пересечь блокпосты и границы без паспорта
Первый и самый легкий вариант, если под рукой нет паспорта, – показывать цифровые документы. В Украине ID-карта или загранпаспорт в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и обычные.
Поэтому идентифицировать ваше лицо могут таким способом и на блокпостах, и, например, в полиции.
А сейчас с цифровыми документами даже пропускают через границу. Две страны – а именно Польша и Молдова – пропустят украинцев с документами "Дії".
Как восстановить утраченные документы
В конце марта возобновили работу ЦНАПы. У них можно:
- получить ID-карту;
- получить загранпаспорт;
- восстановить утраченные документы.
Сейчас из-за боевых действий ЦНАПы работают не во всех областях, а только в:
- Винницкой;
- Волынский;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черновицкой.
Проверить, где сейчас работают ЦНАПы, их адреса и контакты можно по ссылке.
Возобновила работу и Миграционная служба. Паспортные услуги предоставляют также не во всех областях, а только там, где позволяет ситуация с безопасностью. Проверить, работает ли отделение в вашем городе, можно по этой ссылке.
Временный "єДокумент"
Ранее мы сообщали, что в Украине запустили новый временный документ на период военного положения.
"єДокумент" призван помочь украинцам, что из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны не взяли с собой все необходимые документы.
Он содержит:
- паспортные данные;
- РНОКПП (карта налогоплательщика).
"Сегодня" также писали, какие документы нужны украинцу для выезда за границу, а также, какие страны разрешают обменять наличную гривну, и как это сделать.