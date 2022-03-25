Дорога для эвакуации закрыта? Как без паспорта ездить по Украине

Есть несколько способов восстановить утраченные документы / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы массово эвакуируются с горячих точек в более безопасные регионы. В экстремальной ситуации очень часто люди могут не взять с собой важные документы. Иногда их теряют в пути.

Что делать, если это произошло? Как без паспорта передвигаться по Украине, рассказали в "Дії".

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Пересечь блокпосты и границы без паспорта

Первый и самый легкий вариант, если под рукой нет паспорта, – показывать цифровые документы. В Украине ID-карта или загранпаспорт в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и обычные.

Поэтому идентифицировать ваше лицо могут таким способом и на блокпостах, и, например, в полиции.

А сейчас с цифровыми документами даже пропускают через границу. Две страны – а именно Польша и Молдова – пропустят украинцев с документами "Дії".

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Как восстановить утраченные документы

В конце марта возобновили работу ЦНАПы. У них можно:

получить ID-карту;

получить загранпаспорт;

восстановить утраченные документы.

Сейчас из-за боевых действий ЦНАПы работают не во всех областях, а только в:

Винницкой;

Волынский;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Кировоградской;

Львовской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черновицкой.

Проверить, где сейчас работают ЦНАПы, их адреса и контакты можно по ссылке.

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Возобновила работу и Миграционная служба. Паспортные услуги предоставляют также не во всех областях, а только там, где позволяет ситуация с безопасностью. Проверить, работает ли отделение в вашем городе, можно по этой ссылке.

Временный "єДокумент"

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили новый временный документ на период военного положения.

"єДокумент" призван помочь украинцам, что из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны не взяли с собой все необходимые документы.

Он содержит:

паспортные данные;

РНОКПП (карта налогоплательщика).

"Сегодня" также писали, какие документы нужны украинцу для выезда за границу, а также, какие страны разрешают обменять наличную гривну, и как это сделать.