Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

Дорога для евакуації закрита? Як без паспорта їздити по Україні

Валерія Стрільчук
25 березня, 10:52
Розповідаємо, що робити, якщо ви вирушили в дорогу без документів або ж втратили їх

Є декілька способів відновити втрачені документи / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці масово евакуюються з гарячих точок до більш безпечних регіонів. У екстремальній ситуації дуже часто люди можуть не взяти з собою важливі документи. Часом їх втрачають у дорозі.

Що робити, якщо таке сталося? Як без паспорта пересуватися Україною, розповіли у "Дії".

Реклама

Перетнути блокпости і кордони без паспорта

Перший і найлегший варіант, якщо під рукою немає паспорта, – показувати цифрові документи. В Україні ID-картка чи закордонний паспорт в "Дії" мають таку ж юридичну силу, як і звичайні.

Саме тому ідентифікувати вашу особу можуть таким способом і на блокпостах, і, наприклад, в поліції.

А зараз із цифровими документами навіть пропускають через кордон. Дві країни – а саме Польща і Молдова – пропустять українців із документами в "Дії".

Реклама

Як відновити втрачені документи

У кінці березня відновили роботу ЦНАПи. У них можна:

  • отримати ID-картку;
  • отримати закордонний паспорт;
  • відновити втрачені документи.

Зараз через бойові дії ЦНАПи працюють не в усіх областях, а лише у:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Кіровоградській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій.

Перевірити, де зараз працюють ЦНАПи, їхні адреси та контакти можна за посиланням.

Реклама

Відновила роботу і Міграційна служба. Паспортні послуги надають також не в усіх областях, а лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Перевірити, чи працює відділення у вашому місті, можна за цим посиланням.

Тимчасовий "єДокумент"

Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану.

"єДокумент" покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни не взяли з собою всі необхідні документи.

Він містить:

  • паспортні дані;
  • РНОКПП (картка платника податків).

"Сьогодні" також писали, які документи потрібні українцю для виїзду за кордон, а також, які країни дозволяють обміняти готівкову гривню, і як це зробити.