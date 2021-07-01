Дополнительный тариф на электричество: Казахстан вслед за Китаем усложнил жизнь майнерам криптовалют

Компании, занимающиеся добычей криптовалют в Казахстане, будут платить дополнительные деньги за сжигаемую электроэнергию

За майнинг в Казахстане придется платить больше / Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images, rv.gov.ua

Майнеры криптовалюты в Казахстане будут платить больше, чем другие потребители, за электроэнергию, которую они используют для чеканки цифровых монет. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, устанавливающий дополнительную плату за электроэнергию, которая используется в энергоемких отраслях. Такое решение было принято немногим позже того, как Китай и вовсе запретил майнинг на фоне дефицита электричества.

Новый закон в Казахстане вводит плату в размере 1 казахстанского тенге (около 0,0023 доллара США) за киловатт-час, используемый майнерами криптовалюты. Такой тариф на электроэнергию будет введен с 1 января 2022 года, сообщает Forklog.

Члены Казахстанской национальной ассоциации индустрии блокчейнов и центров обработки данных заявили, что новые тарифы на электроэнергию "окажут очень негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли".

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Криптоиндустрия, в частности, опасается, что новый тариф на электроэнергию отпугнет китайских майнеров. После введения запретов в родной стране, они искали другие юрисдикции для создания криптовалютных ферм, сообщает Вitcoin.com.

Например, в мае компания Bit Mining из Шэньчжэня объявила о планах построить в Казахстане центра обработки данных для майнинга мощностью 100 МВт в партнерстве с двумя местными фирмами. Когда китайские власти ввели ограничения, компания начала поставлять в Казахстан устройства для майнинга.

Напомним, кроме ограничения майнинга, Китай также запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы начали бояться, что другие страны могут принять аналогичные меры.

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Тем временем, курс биткоина переживает не лучший период. Криптовалюта после попыток подняться выше 36 тыс. долларов, продолжает снижаться и торгуется в районе в 34,2 тыс. долларов, по данным CoinDesk.

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