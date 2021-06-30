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Интерес к биткоину угас? Курс криптовалюты снова упал

30 июня 2021 14:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Первая криптовалюта не смогла закрепиться выше цены в 36 тысяч долларов за монету. Аналитики поделились мрачными наблюдениями

Еще весной крупные инвесторы начали отдавать предпочтение Ethereum

Еще весной крупные инвесторы начали отдавать предпочтение Ethereum / Фото: AFP, Pixabay

Биткоин в течение недели пытался укрепиться после обвала. В итоге 29 июня цена сформировала локальный максимум на 36 623, но уже 30 июня снова просела до 34-35 тыс. долларов. Как объяснил CNBC стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, интерес институциональных инвесторов к первой криптовалюте иссяк и даже стал отрицательным после майской коррекции.

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По состоянию на 13:30 по киевскому времени 30 июня биткоин торговался на отметке 34,8 тыс. долларов. Капитализация составляла 652,8 млрд долларов.

Курс биткоина 30 июня

Курс биткоина 30 июня

"Биткоин так и не смог восстановиться над некоторыми важными уровнями сопротивления. Кроме того, технические индикаторы не поддерживают сценарий бычьего разворота", – отметили аналитики Tradingview.

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Панигирцоглу же подчеркнул, что аналитики зафиксировали постепенное снижение потока средств крупных инвесторов в биткоин еще в апреле. Уже тогда некоторые институционалы начали выводить деньги с рынка, добавил аналитик. Также в апреле начался переток средств инвесторов из цифрового золота в альткоины, в частности – Ethereum.

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Комментируя волатильность цены биткоина, аналитик заявил, что ожидает ее стабилизации в ближайшие недели.

Напомним, биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 года. Но за последние месяцы цена криптовалюты обвалилась на 55%.

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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