Должен знать каждый! Правила ПДД, которые часто путают водители

Неправильная трактовка знака приведет к штрафам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Остановка и стоянка – два разных понятия, трактовку которых часто путают водители, нарушая таким образом ПДД. А за это, как известно, можно "влететь" на немаленький штраф.
"Сегодня" расскажет вам, в чем же разница этих двух понятий.
Главное отличие этих понятий заключается во временном факторе: стоянка предполагает продолжительность, а остановка – кратковременный маневр.
Итак, остановка — это умышленное прекращение движения сроком до 5 минут по причине посадки/высадки людей, равно как и погрузка/выгрузка товаров и других грузов. Однако ПДД допускают и превышение этого термина с обязательным обоснованием причин.
Стоянка – это аналогичное прекращение движения, продолжительностью свыше 5 минут, не обусловленное посадкой пассажиров или погрузкой, что не обязывает водителя отчитываться о ее причинах.
Подытоживая заметим, что этот знак под названием "Остановка запрещена" (две скрещенные красные полосы на синем фоне, 3.27) запрещает совершать как остановку, так и стоянку.
А этот знак под названием "Стоянка запрещена" (одна красная полоса на синем фоне, 3.28) позволяет сделать остановку.
ЕС признал украинские права
Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
Стало возможным это после того, как обе стороны 29 июня заключили соглашение о "транспортном безвизе".
Таким образом, все страны ЕС теперь будут признавать водительские права украинского образца без ограничений. А это значит, что украинцам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены или менять водительское удостоверение.
Как уверяют чиновники, такое решение поможет украинским переселенцам, которым водительские удостоверения нужны для работы в ЕС.
Напомним, что Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля. 30 июня соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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